【マツキヨ】成分特化系の美容サプリシリーズ「BEAUSTER」全8種が出たよ〜。
マツキヨココカラ&カンパニーは、成分美容サプリメントシリーズ「BEAUSTER」を、2025年10月10日から7種、11月11日から追加1種の合計8種を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗と自社オンラインストアで販売しています（一部店舗を除く）。
毎日楽しめるキュートなカプセルデザイン
ナイアシンアミドやビタミンC、NMN、エクソソームなど注目成分を配合した全8種。持続型カプセルで内側から美しさをサポートします。一部商品にはオイルinビーズカプセル技術を採用し、水溶性成分が時間をかけてゆっくり溶ける処方を実現しました。
さらに、成分ごとにカラーや形を工夫した見た目も鮮やかなカプセルで、毎日のサプリ習慣を楽しくサポートしてくれます。
BEAUSTERのラインアップは全8種。
・ビュースター 持続型ナイアシンアミド
ビタミンB群の１種である、水溶性のナイアシンアミドをたっぷりと配合。
オイル in ビーズカプセル採用。
容量は90粒（1日3粒30日）で、価格は3218円。
11月11日から発売開始しています。
・ビュースター 持続型ビタミンC1000
オイル in ビーズカプセルによるビタミンCの持続性が特長です。
120粒（1日4粒30日）で価格は3218円。
・ビュースター バクチオール＋持続型ビタミンC
「次世代レチノール」とも呼ばれるバクチオール。ビタミンＣ 500mgも同時に摂取できます。
90粒（1日3粒30日）で価格は3218円。
・ビュースター NMN
15包は5378円、36包は1万584円。
・ビュースター ナイアシンアミド＋ビタミンC
ナイアシンアミドと、定番のビタミンCをダブルで配合。
90粒（1日3粒30日）で価格は2138円。
・ビュースター グルタ酵母＋ビタミンC
酵母エキスと、ビタミンCを同時配合。
120粒（1日4粒30日）で価格は3218円。
ビュースター エクソソーム含有プラセンタ
注目を集める新成分エクソソームを含有したプラセンタを配合。
60粒（1日2粒30日）で価格は4298円。
・ビュースター ビタミンＣ 2000mg リポソーム＋持続型ビタミンC
リポソーム型、持続型、速攻型の3種のビタミンCを組み合わせた、ビタミンC 2,000mg配合。さらにセラミドなども加えています。
30包（1日2包15日）で価格は3218円。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部