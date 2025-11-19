【マツキヨ】成分特化系の美容サプリシリーズ「BEAUSTER」全8種が出たよ〜。

マツキヨココカラ&カンパニーは、成分美容サプリメントシリーズ「BEAUSTER」を、2025年10月10日から7種、11月11日から追加1種の合計8種を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗と自社オンラインストアで販売しています（一部店舗を除く）。

毎日楽しめるキュートなカプセルデザイン

ナイアシンアミドやビタミンC、NMN、エクソソームなど注目成分を配合した全8種。持続型カプセルで内側から美しさをサポートします。一部商品にはオイルinビーズカプセル技術を採用し、水溶性成分が時間をかけてゆっくり溶ける処方を実現しました。

さらに、成分ごとにカラーや形を工夫した見た目も鮮やかなカプセルで、毎日のサプリ習慣を楽しくサポートしてくれます。

BEAUSTERのラインアップは全8種。

・ビュースター 持続型ナイアシンアミド

ビタミンB群の１種である、水溶性のナイアシンアミドをたっぷりと配合。

オイル in ビーズカプセル採用。

容量は90粒（1日3粒30日）で、価格は3218円。

11月11日から発売開始しています。

・ビュースター 持続型ビタミンC1000

オイル in ビーズカプセルによるビタミンCの持続性が特長です。

120粒（1日4粒30日）で価格は3218円。

・ビュースター バクチオール＋持続型ビタミンC

「次世代レチノール」とも呼ばれるバクチオール。ビタミンＣ 500mgも同時に摂取できます。

90粒（1日3粒30日）で価格は3218円。

・ビュースター NMN

15包は5378円、36包は1万584円。

・ビュースター ナイアシンアミド＋ビタミンC

ナイアシンアミドと、定番のビタミンCをダブルで配合。

90粒（1日3粒30日）で価格は2138円。

・ビュースター グルタ酵母＋ビタミンC

酵母エキスと、ビタミンCを同時配合。

120粒（1日4粒30日）で価格は3218円。

ビュースター エクソソーム含有プラセンタ

注目を集める新成分エクソソームを含有したプラセンタを配合。

60粒（1日2粒30日）で価格は4298円。

・ビュースター ビタミンＣ 2000mg リポソーム＋持続型ビタミンC

リポソーム型、持続型、速攻型の3種のビタミンCを組み合わせた、ビタミンC 2,000mg配合。さらにセラミドなども加えています。

30包（1日2包15日）で価格は3218円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部