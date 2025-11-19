【榎原依那2nd写真集「I am Ina」】 12月3日発売 価格：3,300円

撮影：Takeo Dec.／（講談社）より

講談社が12月3日に発売を予定している榎原依那さんの2nd写真集のタイトルが「I am Ina」に決定した。価格は3,300円。 初回出荷には限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）が封入される。発表に合わせてフォトカードの画像も公開された。

本人自ら「1st写真集では表現できなかったさらなる境地を追求したい」という覚悟で臨み、現場でも積極的にアイディアを出すなど試行錯誤を重ねた本作。

撮影地は夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。「世界最高のビーチ」と呼ばれるフィジーの海では、大自然の中で解放感のある姿を披露。大都会シドニーでは一転、洗練された大人の色香を醸している。

寝起きのすっぴんショットから、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破した意欲作となっている。

【初回封入特典】

