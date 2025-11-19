

Tihoi Venture School（画像：St Paul’s Collegiate School提供）

【写真を見る】スマホやネットは禁止！森の中でアウトドア活動をする生徒たちの様子

想像してみてください。もしあなたの子どもが半年間、スマホもインターネットもない海外の大自然の環境で生活したとしたら――。

ニュージーランドの寄宿学校であるSt Paul’s Collegiate Schoolには、生徒たちに徹底した生活自立とアウトドア教育を施す「Tihoi Venture School」という特別プログラムがあります。本稿では、実際にそのプログラムを体験した日本人男子生徒などに話を聞きました。

ニュージーランドでは私立学校が希少

ニュージーランドには、約2500校の小中高校が存在する中、私立学校はわずか約90校に限られます。さらにその中で47校が、ニュージーランド私立学校協会（ISNZ、Independent Schools of New Zealand）に所属しています。

ISNZは2004年に設立されたチャリタブル・トラスト（公益信託）として、ニュージーランド全土の私立学校を代表する団体。そのミッションは、学校同士の協働や研修支援を通じた教育の質の向上と、国や社会への私学の価値発信にあります。



St Paul’s Collegiate School（画像：同校提供）

そんなISNZ加盟校のひとつであるSt Paul’s Collegiate Schoolは、ニュージーランドで4番目に大きな都市、北島のハミルトン市にあります。中高一貫校でアカデミックな指導に加えて人間教育に力を入れています。

その象徴ともいえるのが、Year10（日本でいう高校1年生）対象の「Tihoi Venture School（ティホイ・ベンチャースクール）」です。



Tihoiでのアウトドア活動（画像：St Paul’s Collegiate School提供）

このプログラムでは、生徒たちがオークランド南部の森の中にある施設におよそ18週間滞在し、自炊、清掃、森林作業、アウトドア活動などを通じて「協調性」「自立心」「リーダーシップ」「忍耐力」を育みます。

携帯電話やインターネットは禁止。娯楽もほとんどない環境で、学力では測れないまさに「生きる力」にフォーカスした教育が行われているのです。

校長のベン・スキーン氏は語ります。「多様な背景を持つ生徒たちが、仲間と共に自分らしさを見つけていく。それがSt Paul’sでの学びです。私たちは学力だけでなく、生き方そのものを育てる教育を提供しています」。

スマホなしで過ごした“日本人男子生徒”の率直な感想

Tihoiプログラムを実際に体験した日本人男子生徒（R.Sさん）とその母親にも話を聞きました。彼女は、息子がTihoiで過ごした半年間が「人生を変えるほどの経験だった」と強調します。

「うちの子はもともと内向的で、自分にあまり自信が持てないタイプでした。でもTihoiで毎日キャンプや調理、清掃などの生活スキルを仲間と協力しながら行うことで、責任感と自主性が芽生えたように思います。半年経って帰ってきたときには、顔つきが変わっていました。何より、自分から『あの経験が本当に必要だった』と話してくれたことが、親として何よりも嬉しかったですね」

学生本人は英語で次のように話してくれました。「最初は正直なところ、不安も大きかったです。スマホも使えないし、誰かと24時間一緒にいるって想像できませんでした。でも2カ月くらい経った頃から、自分の中で何かが変わってきて、自然の中で過ごす時間や、仲間と本音で話す時間が、すごく心地よくなったんです。あそこでの経験がなかったら、今の自分はなかったと思います」。

自信に満ちた表情で生き生きと話してくれる姿が印象に残りました。

ニュージーランドの教育は「評価」よりも「経験」に重きを置いています。試験の点数や偏差値ではなく、日々の行動、取り組み、仲間との関係性、課題解決力などが重視されるのです。

これは、従来の日本の教育とは大きく異なる視点といえます。



授業の様子（画像：St Paul’s Collegiate School提供）

ニュージーランド大使館エデュケーション・ニュージーランド前駐日代表の北岡美佐子氏は次のように解説します。「ニュージーランドの私立教育のルーツには、農村部の家庭で育まれた実践的な教育があります。農家の子どもたちが働きながら学ぶスタイルが、そのまま教育哲学の中核になっているのです」。

アメリカやイギリスの私立学校が都市部の富裕層に支えられてきたのに対し、ニュージーランドの私立校の多くは19世紀後半から20世紀初頭に、農家（特に羊・牛の畜産）などの地域エリートによって支えられてきました。イギリスのパブリックスクールの影響を受けながらも、独自の進化を遂げてきたとのことです。

こうした地域社会に根ざした教育理念は、学力重視の詰め込み教育ではなく、人間形成に重点を置いた全人教育へとつながり、特にアウトドア教育、リーダーシップトレーニング、そしてTihoi Venture Schoolのような実践的な生活力を育むカリキュラムとして昇華されてきました。しかもその多くが「対話型」「体験型」であり、正解を求めるのではなく「自分で考える力」を鍛えていくのです。

こうした教育方針に惹かれて、近年ではアジアやヨーロッパからの留学生も増えており、日本からの関心も高まっています。

ニュージーランド教育の本質とは？



左から5番目がベン氏、次に筆者、北岡氏。右から2番目はISNZ代表のガイ・パスコー氏。ガイ氏は「日本の方々にもニュージーランドの私立教育ならではの価値を、もっと知っていただきたいと思っています」と語る（筆者撮影）

ニュージーランド教育の最大の魅力は、「子どもを信じて任せる」という文化にあると筆者は考えます。教師が一方的に知識を伝えるのではなく、生徒と共に学び、考え、成長していくパートナーとして存在しています。

ある意味「自由」とも言えますが、とはいえ、ただ放任するわけではありません。子どもが安心して挑戦できるよう、明確な枠組みやルールが設定され、その中で思う存分、試行錯誤することが推奨されています。

今回の取材を通じて、「教育とは何か」「学校とは何をする場所なのか」という根源的な問いを突き付けられたような気がしました。日本でも注目され始めたオルタナティブ教育のヒントが、南半球のこの国に詰まっているのかもしれません。

