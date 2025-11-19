岩田剛典、ソロ初のアジアツアー開幕！アジア追加公演をサプライズ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典のソロとして初めてとなるアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』が、11月18日に自身の出身地である愛知・Aichi Sky Expoにて華やかに開幕した。

■岩田剛典が生まれ育った地・愛知で開幕

“SPACE COWBOY”というタイトルを付けた今回のツアーは、幼い頃から強いロマンを抱いていた「宇宙」をコンセプトに創り上げられ、ライブの登場から最後まで、宇宙という未知のあらたな景色の旅へとワープするような世界観になっている。

“初のアジアツアー”となった記念すべき世界への第一歩を、生まれ育った地・愛知から開始。そして同タイトルをつけたアルバム『SPACE COWBOY』（12月3日リリース）に収録される新曲を中心に、力強いダンスパフォーマンスと情熱的なボーカルで観客を魅了。壮大なスケールの演出と世界観が融合したライブは、まさに「宇宙」をテーマに掲げたタイトルにふさわしい、観る者を異次元へと誘うステージを作り上げ、SOLD OUTしたAichi Sky Expo会場を多いに盛り上げた。

さらに愛知公演中には、観客を沸かせるサプライズ発表も。国内4都市を巡る日本ツアーに加え、海外での追加公演の開催が決定した。2026年1月25日に台北・Legacy TERAにて『「SPACE COWBOY」FAN MEETING』を開催、2026年3月1日にバンコク・KBank Siam Pic-Ganesha Theatreでの追加公演を実施することが発表され、会場は大歓声に包まれた。

愛知に続き、日本国内3都市を巡り、海外にも挑む岩田剛典。アーティストとしてあらたな輝きを放ちながら、さらなる旅へと歩みを進めていく彼の今後の展開に注目だ。

PHOTO BY 堅田ひとみ

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

■ライブ情報

『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』アジア公演

[2026年]

01/24（土）台北・Legacy TERA

03/01（日）バンコク・KBank Siam Pic-Ganesha Theatre

『Takanori Iwata「SPACE COWBOY」FAN MEETING in TAIPEI』

[2026年]

01/25（日）台北・Legacy TERA

■関連リンク

ツアー詳細

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/36130/

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest