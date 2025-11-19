１１月１９日（水）のヒルナンデス！★開店から閉店まで人気スポットを徹底取材★激安スポットでまとめ買いアイテムリサーチ
＜開店から閉店まで人気スポットを徹底取材＞
人気スポットの開店から閉店まで密着してお得な新事実を続々発見！
今回は施設を１日中楽しめる、静岡県伊東市の「道の駅 伊東マリンタウン」へ！
【出演者】
秋元真夏
【今回訪れた場所】
●道の駅 伊東マリンタウン（静岡県伊東市）
営業時間／9:00〜21:00（各テナントにより営業時間が異なります）
[伊豆高原ビール 海の前のカフェレストラン]
営業時間／11:00〜21:00（20:30LO）
・漁師の漬け丼 2,750円
・釜揚げしらすと茎わさびのわさびクリームソースピッツア 1,850円
[伊豆まるす]
営業時間／11:00〜20:00（19:30LO）
・金目鯛食べ尽くし定食 3,480円
・キンメ棒寿司 １本 1,380円
ハーフ 880円
[伊豆中ばんばん食堂]
営業時間／11:00〜20:00（19:30LO）
・名物まかない丼 1,699円
・ばんばん膳 2,199円
[伊豆浜焼本舗]
営業時間／11:00〜20:00（19:30LO）
・貝三種盛り 1,999 円
・牡蠣のドカ盛り 2,999円
・貝と海老の三種盛り 1,899円
・特大ほっけ定食 1,399円
[伊豆バウム]
営業時間／9:00〜18:00
・カップバウム ぐり茶 780円
・カップバウム ニューサマーオレンジ 780円
・カップバウム 塩バター 780円
・[冬季限定]チョコバウム 塩バウム 980円
[海を見ながら食べると幸せになるアイス]
営業時間／9:00〜18:00
・わさびアイスバニラ 450円
・ラブべりー 470円
[伊豆高原プリン]
営業時間／9:00〜18:00
・大とろっ 牛乳プリン 450円
・大人の生キャラメル 500円
[磯丸]
営業時間／9:00〜18:00
・本仕込塩辛 950円
・ほたての 350円
・ししゃもの塩焼き 650円
・まぐろの生ハム 1,300円
[いずちゅう]
営業時間／9:00〜18:00
・金目鯛ひもの 1,620円
[伊豆自然生活]
営業時間／9:00〜20:00
[いっしん]
営業時間／9:00〜18:00
・ぐり坊 210円
[あさぎり牛乳]
営業時間／9:00〜18:00
・あさぎり牛乳 230円
・あさぎり牛乳ソフト 450円
・焼き立てとろりミルクチーズケーキ 430円
・焼き立てとろりミルクチーズケーキ＆ソフト 680円
[遊覧船]
料金／大人：1,800円・中高生：1,400円・子ども：900円（３歳未満：無料）
・カモメの餌付け体験 100円
※海況・天候により欠航となる場合やカモメの餌やり等できないこともございます
[朝日の湯シーサイドスパ]
営業時間／5:00〜21:00（20:30最終受付）
料金／平日・大人（中学生以上）：1,000円
小人（3歳〜小学生）： 600円
土祝特定日・大人（中学生以上）：1,500円（レンタルバスタオル・フェイスタオル付）
1,400円（タオルなし）
小人（3歳〜小学生）： 750円（フェイスタオル付）・ 700円（タオルなし）
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは道の駅公式HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜激安スポットでまとめ買いアイテムリサーチ＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべきアイテムを北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
【出演者】
小倉優子
北斗 晶
【今回訪れた場所・紹介した店舗・商品】
●横浜南部市場 食の専門店街（神奈川県横浜市）
営業時間／月〜土 6:00〜18:00
日・祝 9:00〜14:00
定休日：水曜
[朝市食品]
営業時間／6:00〜13:00
定休日／水曜、第2・第4日曜
・徳用たまねぎ ３kg 1,026円
[マルハマ冷食]
営業時間／月〜土・6:00〜14:00
祝日・9:00〜14:00
定休日／水・日
・山口県産 アジ １尾 200円
[うさぎや]
営業時間／月〜土・6:00〜14:00
日祝・8:00〜15:00
定休日／水曜
・海鮮かきあげ 150円
[浜光水産]
営業時間／月〜金・6:00〜12:00
土日祝・6:00〜13:00
定休日／水曜
[鈴音]
営業時間／月〜土・6:00〜13:00
日祝・8:00〜13:00
定休日／水曜（日曜臨時休業あり）
・国産鶏もも肉 ２kg 2,376円
[横浜南部市場食肉]
営業時間／月〜土・6:30〜13:30
日祝・8:00〜13:30
定休日／水曜、第2・第4・第5日曜
・特選焼豚 100g 430円
[かに専]
営業時間／8:00〜17:00
定休日／水曜
・北海道産タラバガニ 1,980円
・ノルウェー産 子持ちシシャモ 250円
[武居商店]
営業時間／月〜金・9:00〜16:00
土日祝・9:00〜17:00
定休日／水曜
・オイルソース 285g 700円
・塩ポン酢 200ml 400円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
営業詳細は、店舗・施設HPをご確認ください。