Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

厚手なだけで足先が冷たい、すぐ蒸れる、温かさが持続しない…。これまで数々の“あったか靴下”に裏切られてきました。冷えが苦手でもある私が今回試してみたのが、「まるで足元の岩盤浴！」と謳う「厚地靴下」です。

公式サイトによれば、秘密は北海道産 ブラックシリカと北投石という2つの希少鉱石。これらが発する遠赤外線で、足元をじんわり温めるのだとか。

その実力を確かめるべく、リアルな生活（＝冷えとの戦場）で履いてみました。

冷え切った足が最初の「1分」で感じた変化

Photo: 山田洋路

まず、冷え切った足で「厚地靴下」を履いてみた瞬間の感想です。暖房をつける前の冷たいフローリングの上で、おそるおそる足を入れてみると…。わずか1分ほどで、なんとなく足裏がじんわりと温かくなってきました。

よくある「起毛」の温かさとは違い、自分の体温が靴下の中で活かされて、内側から温もりが保たれるような…。これが鉱石の遠赤外線パワーなのかと、期待が高まります。

保温力比較！ 「いつもの靴下」と比べてみた

Photo: 山田洋路

次に、その温かさがどれほどのものか、私が信頼している「いつもの靴下」と直接対決させてみました。

・場所: 暖房をつけていない、朝のフローリング ・方法: 右足に「厚地靴下」、左足に「いつもの靴下」を履く ・時間: 30分間、そのまま過ごしてみる

30分後、左足（いつもの靴下）は、フローリングの冷たさに負け、足先の感覚が鈍くなっていくのが分かります。

一方、右足（厚地靴下）は、冷えを感じにくいです。それどころか、履いた直後よりも「じんわりとした温かさ」が足全体に広がっており、まるで片足だけ足湯に浸かっているような感覚。体感として、ほのかな温かさが持続していました。「履くだけで岩盤浴」というキャッチコピーにも納得です。

【まるで足元の岩盤浴！】希少鉱石の遠赤外線で足もとを温める『厚地靴下』 2,618円 【数量限定 15％OFF】岩盤浴 厚地靴下 1点 商品をチェックする

履き心地は？ タイトな「ビジネスシューズ」でもいけるか

Photo: 山田洋路

この靴下、「厚地」と銘打たれています。確かに、手に取ると普通の冬用靴下よりはしっかりとしたボリュームがあります。冷え性対策ソックスにありがちなのが、「温かいけど、分厚すぎて靴に合わない」という問題。そこで、かなりタイトな革靴（ビジネスシューズ）に合わせてみました。

Photo: 山田洋路

…なんと、違和感なく着用できました。

もちろん、薄手のビジネスソックスに比べれば厚みはありますが、靴の中で足が圧迫されるような窮屈さはありません。それでいて、しばらく履いていてもズレてくることもなし。

さらに嬉しいのが、そのフィット感です。しっかりとしたホールド感があるのに、チクチク感や、ゴムの嫌な締め付け感がない。これはかなり快適です。

Photo: 山田洋路

「厚地靴下」は、暖房のように外から強制的に熱を加えるのではなく、「岩盤浴」のように、自分の体温を利用してじんわりと足元を温め続けてくれるサポーターでした。

靴下を履いても足が冷たい…そんな長年の悩みを抱える方に、一度試してほしい。そう思える1足です。

この「じんわり」とした感動を、ぜひご自身の足元でも体験を。「厚地靴下」についてのより詳しい情報は、以下リンクよりチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

