11月のカナダ戦に臨む、なでしこジャパンのメンバー26名が発表！ 長谷川唯、熊谷紗希、田中美南らが選出
日本サッカー協会は11月19日、MS&ADカップ2025に臨む日本女子代表のメンバーを発表した。
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、29日に長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）でカナダ女子代表と対戦する。選出された26人は以下のとおり。
GK
１山下杏也加／マンチェスター・シティ
12平尾知佳／グラナダCF
23大熊 茜／INAC神戸レオネッサ
DF
２遠藤 優／ウェストハム・ユナイテッド
３南 萌華／ブライトン
４熊谷紗希／ロンドン・シティ・ライオネス
５高橋はな／三菱重工浦和レッズレディース
６古賀塔子／トッテナム
13北川ひかる／エバートン
18白垣うの／セレッソ大阪ヤンマーレディース
21守屋都弥／エンジェル・シティFC
22石川璃音／エバートン
MF
７宮澤ひなた／マンチェスター・ユナイテッド
10長野風花／リバプール
14長谷川唯／マンチェスター・シティ
15藤野あおば／マンチェスター・シティ
16三浦成美／ワシントン・スピリット
17浜野まいか／チェルシー
19谷川萌々子／バイエルン
20松窪真心／ノースカロライナ・カレッジ
24成宮 唯／INAC神戸レオネッサ
25中嶋淑乃／サンフレッチェ広島レジーナ
26吉田莉胡／INAC神戸レオネッサ
FW
８清家貴子／ブライトン
９植木理子／ウェストハム
11田中美南／ユタ・ロイヤルズ
女子FIFAランキングで日本は８位、カナダは９位。順位が拮抗する相手に、どんな戦いを見せるか。試合は29日の15時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
