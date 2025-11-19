「チームメイトから冷たい目線で…」日本代表10番が明かす、森保ジャパンに漂う“妥協なき空気”「お前、何してんねんみたいな」
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
11月14日のガーナ戦に２−０で快勝した日本代表は18日、ボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で勝利。10月シリーズを連勝で終えた。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗が追加点を奪い、南米の雄を突き放した。
試合後、後半頭から右ウイングバックで途中出場した堂安律は、この２試合でほとんど相手に決定機を作らせなかった点について問われ、こうコメントした。
「自分たちの求める、要求することが上がっているというか、相手にビッグチャンスがあれば、（絡んだ選手が）チームメイトから冷たい目線で見られるような、『お前、何してんねん』みたいな、そういう高い要求をし合えているところがある。非常に意味のある試合だったと思います」
敵陣での日本のFKからカウンターを受けた58分の場面では、帰陣して渾身のシュートブロック。ピンチを防いでみせた。
「自分のパフォーマンスがどうであれ、ワールドカップで勝ちたいという思いはありますし、それが自分の理想としてる姿じゃなくても、泥臭くてもチームに貢献したいというのは全選手が持っていることで、そういうチームづくりをできている雰囲気、コーチングスタッフはすごいと思う」
まずはチームのために。身体を張った堂安のこのプレーが、その後の追加点を呼び込んだと言ってもいいかもしれない。
「調子が悪いとかは関係ない。勝てれば、全員調子いいと思ってるんで。ワールドカップは本当にそういう大会になると思いますし。調子いい悪い関係なく、チームにちょっとでも貢献できるようにプレーしたいっていうのは、今から意識はしていますね」
10番のひたむきなプレーは、ワールドカップに向け、森保ジャパン漂う“妥協なき空気”を体現していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
