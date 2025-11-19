14時の日経平均は92円安の4万8610円、アドテストが69.53円押し下げ 14時の日経平均は92円安の4万8610円、アドテストが69.53円押し下げ

19日14時現在の日経平均株価は前日比92.19円（-0.19％）安の4万8610.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は763、値下がりは776、変わらずは70。



日経平均マイナス寄与度は69.53円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が49.14円、ＴＤＫ <6762>が12.79円、イビデン <4062>が12.03円、ディスコ <6146>が11.77円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を20.86円押し上げている。次いでイオン <8267>が10.93円、ＳＢＧ <9984>が10.03円、コナミＧ <9766>が8.52円、第一三共 <4568>が8.32円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は小売で、以下、不動産、石油・石炭、建設と続く。値下がり上位には機械、水産・農林、証券・商品が並んでいる。



※14時0分10秒時点



株探ニュース

