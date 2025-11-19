お笑い芸人・みやぞん（40）と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。トーク内容にレギュラー陣が困惑する場面があった。

「男女の友情は成立する？」との番組テーマで呼ばれたという2人の関係について、みやぞんは「“そういう関係”はないです。でも仲良しです」と説明。お互いに知り合うきっかけは、丸山の出演番組を見ていたみやぞんが、自身の番組にゲストとして招いたことだと明かした。

初対面で「みやぞ〜ん！」と、親しげに呼びかけながらハイタッチを求めた丸山に対し、みやぞんは「僕も“かりちゃ〜ん”ってハイタッチした」と回想。「そこで、あ、これは肌が合うぞということで」と話したところで、スタジオでは「肌が合うぞ？」とザワザワ。

すかさず、みやぞんは「“ウマが合うぞ”みたいな感じ」と言い直したが、水曜レギュラーの「ガレッジセール」のゴリ（ゴリエ）は「何かあるよね、関係が」とニヤリ。丸山は冷静に「皮膚ってことでしょ？」と“訂正”したが、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「深みにハマっていってる」とあきれた。

さらに丸山が「私が最初に会ったのは、全然違う番組で」と明かすと、共演者は「えっ？どういうこと？」と騒然。アスリートが勢揃いした番組での共演を主張する丸山に、みやぞんは「僕アスリートじゃないから呼ばれてないし、そんな番組に出た記憶がない」と否定した。

「それが初対面だって言い張る。それ、僕じゃないです」というみやぞんに、澤部は「パラレルワールドのみやぞんと会ってる」とツッコミ。相方・岩井勇気も「確実にパラレルワールドだな、今の話を聞くと」と笑っていた。