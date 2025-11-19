元衆議院議員の杉村太蔵氏が１９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。薄口政治評論家として、気をつけている事を明かした。

黒柳から「薄口政治評論家」と呼ばれていることを聞かれると「当時は頭にきた。薄口政治評論家とは何事だと。ただわからないもので、薄口政治評論家タレント杉村太蔵が、こんなロングセラーになると思わなかった。ありがたい」と感謝。

この薄口政治評論家生活で気を付けているのは「事実でないことは言わない？」と黒柳に聞かれ「そうです。あと、独自情報は言わない。全部新聞報道、政府発表」と言い「私のコメントに最新情報はない」と言い切った。

「その代わり…」として「１５年ぐらい生放送やってますけど、１回も訂正、謝罪はない」と胸を張り「これだけ大きい声で言っても、間違ってはいない。薄いかもしれないけど」と笑った。

だがコメンテーターデビューの頃にテリー伊藤氏から「ものすごく怒られた。お前のコメントはつまらないと。丸は丸、四角は四角。そんなつまらないコメントをするなと。三角に四角を乗せたらもっとよくなると、提案をしろと」と言われたと振り返り。「なんていい教えをいただいたんだと。だから提案型にしてます。提案は正解不正解はない、賛成反対はあっても。そうすると訂正まではされない」とコメンテーターとして心がけている事を明かしていた。