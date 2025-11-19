18日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2026年1月10日（土）と11日（日）に行われるホームゲームを、オフィシャルパートナーである株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループをマッチデースポンサーにした「きらぼしDAY」として開催することをクラブ公式サイトで発表した。

有明コロシアムにて開催されるこの試合は第10節に該当し、東京GBはウルフドッグス名古屋との対戦を予定している。この「きらぼしDAY」では、先着5,000名（両日合計10,000名）にオリジナルボールペンがプレゼントされるほか、きらぼしブースが設置され、オリジナルステッカーのプレゼントやＵＩ銀行の「女神のサイフ」などの普通預金口座の残高（1万円以上）を提示した人を対象として抽選会が実施されるとのことだ。

また、当日ブースにてきらぼしフィナンシャルグループイベントチャンネルの公式Xをフォローしアンケートに協力すると、先着500名（両日合計1,000名）へオリジナルクリアファイルをプレゼントする企画も行うとのことで、ここでしか手に入らないグッズが手に入る機会となりそうだ。