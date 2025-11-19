大分市佐賀関（さがのせき）で１８日夕に発生した火災は、１７０棟以上の住宅などに燃え広がった。

半日以上がたった１９日朝も消火活動が続けられているが、いまだ鎮火には至っていない。住民たちは白煙が上る街を前にぼうぜんと立ち尽くした。

一帯では同日午前、所々から白煙が立ち上り、消防隊員らが次々と現場に入る姿が見られた。避難していた住民らが自宅の様子を見に訪れたものの、規制線が張られ、消火活動中のため近づいて確認できず、もどかしそうな表情で見つめた。

住民の男性（３８）は１８日夕、火災に気づくと、すぐに妻と小学１年の息子を避難させた。近所のお年寄りに「はよ出んか」と声をかけて避難を促し、消火活動も手伝った。消防車のホースに手押し車が引っかかり立ち往生していた高齢者を見かけたため、一緒に逃げたという。消火活動の合間に自宅に戻ったが、持ち出せたのは、息子のランドセルや勉強道具だけだった。

約１０年前、漁業をしたいと関西から移住。ローンを支払い終えたばかりの家は燃えてしまった。男性は「１０リットルのタンクに入っていた水を自宅にかけてみたが、火の勢いが強く、水鉄砲程度の効果しかなかった」と話した。

一帯は木造の小さな民家が多く密集し、道も狭い。福岡管区気象台によると、火災が発生した１８日夕方には、大分市内に強風注意報などが発表されていた。同日午後５時頃、風速５・８メートルを観測。また佐賀関の１１月の平年降水量は７６・６ミリなのに対し、今月は１１ミリにとどまっており、１４日以降は降雨なしが続いていた。

板金業の男性（６６）は「風が強くて、火が回るのがものすごく早かった。まだ家がどうなったか見ていないが、見たら、がくっとくると思う。仕事の書類も通帳も全部置いてきた」と肩を落とした。

佐賀関は、沖合の豊後水道に接し、高級魚の「関あじ」「関さば」が水揚げされる漁師町としても知られる。地元漁師の男性（７７）は「早朝まで安全な場所に泊めた船の中にいたが、寒くなって避難所に来た。船は大丈夫だったが、自宅がどうなっているか見に行けないので心配だ」と話した。

避難所となった公民館では、床にマットを敷くなどして、住民たちが不安な一夜を過ごした。自宅が燃えたという男性（８５）は「顔に火の粉が飛んできて熱かった。昨日は避難所で横になったが、眠れなかった。早く家を見に行きたい」と心配そうな表情だった。避難した６０歳代の男性は「持ってくることができたのは炊飯器だけ。着のみ着のままで逃げた」と話した。

木造民家密集、過去にも大規模火災に…糸魚川や北九州でも

これまでにも古い木造住宅などが密集する市街地で大規模な火災が発生している。

新潟県糸魚川（いといがわ）市中心部で２０１６年１２月に発生した火災では、ラーメン店から出火し、住宅など１４７棟、約４万平方メートルを焼き、１７人が負傷。鎮火までに約３０時間を要した。

北九州市小倉北区の中心部でも火災が続いた。古い木造建物が立ち並んでいた旦過（たんが）市場一帯では２２年４、８月に２度の大規模火災が発生。延べ８７店舗、計約５２００平方メートルを焼損した。

同区の市街地では２４年１月、木造の店舗などが並ぶ飲食店街「鳥町食道街」を中心に約２７３０平方メートルが焼損している。

室崎益輝（よしてる）・神戸大名誉教授（都市防災計画）の話「燃えやすい木造家屋が密集していたことに加え、山々に囲まれた地形で風がぐるぐると渦巻いて吹き荒れたことで被害が拡大した可能性がある。住宅密集地で路地も狭く、消防活動が難航したとも考えられる。強風が吹き荒れていたことを踏まえ、自然災害として被災者生活再建支援制度を適用することも検討すべきだ」