¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡ª¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤ÎìÅÍß¤Ê¸«Æ¨¤·¡¡¹õÂôÁª¼ê¤ÎÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡£±£±·î£±£³ÆüÂè£²»î¹ç¡¡Æî£´¶É£°ËÜ¾ì¡áÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡Ê¥É¡Ë¡¢¹õÂôºé¡ÊÍë¡Ë¡¢£È£É£Ò£Ï¼ÆÅÄ¡Ê£Ê¡Ë¡¢Àõ°æÆ²´ô¡Ê¥Õ¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥Ö¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¹õÂôÁª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Âç¤¤¯²Ú¤ä¤«¤ËÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏºÙ¤ä¤«¤Ê·×»»¤«¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¡¢¤Þ¤º¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¤Î¤Ï£´£µ£°£°ÅÀ»ý¤Á¤Î¥é¥¹ÌÜ¤Î¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¼·ÂÐ»Ò¥É¥é¥É¥éÀÖ¤Î£¸ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãå½ç¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤âÇÜËþÄ¾·â¤¬É¬Í×¤Ç¡¢£³ÃåÌÜ¤Î¹õÂôÁª¼ê¤«¤é£¸Åû¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¸«Æ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÇÜËþÄ¾·â¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¢¥¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤é¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¡££±£³½äÌÜ¤ËÃÏ¹öÃ±µ³¤ÎËÌ¤Ç¥ê¡¼¥Á¡£Ã¯¤«¤éÄ¾·â¤·¤Æ¤âÎ¢¥É¥é£²Ëç¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¡¢Ãå½ç¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹õÂôÁª¼ê¤Ï£±£µ½äÌÜ¤ËÃæ¤È£´Åû¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤ò¥Ä¥â¤ë¤«¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÆ²´ôÁª¼ê¤«¤éÄ¾·â¤Ç¤¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤È¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤ä¼ÆÅÄÁª¼ê¤«¤é¤ÎÄ¾·â¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ê¡¼¥Á¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹õÂôÁª¼ê¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¹õÂôÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤ºÃæ¤¬»³¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡££³¿Í¤Î²Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Ãæ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¼Î¤ÆÇ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿£²ÃåÌÜ¤Î¼ÆÅÄÁª¼ê¤È¤Ï£²£·£°£°ÅÀº¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤È¼«Ê¬¤Î£²¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ÇÎ®¶É¤¹¤ë¤È¡¢Ãå½ç¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÆÅÄÁª¼ê¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼Î¤ÆÇ×¤Ç¡¢£³£´£°£°ÅÀº¹¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÆ²´ôÁª¼ê¤âÎ®¶É¤·¤¿¤é¼êÇ×¤òÉú¤»¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¥ê¡¼¥ÁËÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤È¤Î£²¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç¼ÆÅÄÁª¼ê¤ò¤Þ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥ÁËÀ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤Î¾ò·ï¤¬ÇÜËþÄ¾·â¤«¤éÄ·ËþÄ¾·â¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥Ý¥ó¤ÎÊÒ³ä¤ì¤Î£´Åû¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²ËçÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î£³¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤ÎÅö¤¿¤êÇ×¤ÎËÌ¤òÄÏ¤ó¤ÇÄ¾·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¢Î¢¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÄ·Ëþ¤ÎÊü½Æ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥é¥¹Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤í¤¦Áª¼ê¤ÎìÅÍß¤Ê¸«Æ¨¤·¡¢¤½¤·¤Æ¹õÂôÁª¼ê¤ÎÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î°ì¶É¤Ç¤·¤¿¡£