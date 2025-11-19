モデル仁香（50）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。16歳下の夫からかけられた言葉を明かした。

番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。

仁香は「私が70歳になっても彼はまだ54歳とか。54歳って若い人と結婚できるかもしれない歳だし、そういうので申し訳ないなっていうのはちょっとありますね」と不安を語った。

大久保佳代子（54）は「今の不安はないですか？34歳の男の人なんてまだバリバリ遊びたい、若い女の子に目がいっちゃうみたいな不安とかはないんですか？」と質問した。

仁香は「それは何回も確認したんですけど、（夫が）『それだったらそっち（若い人）にいってて、16歳上のところにわざわざこないよ』って。だからある一定のそういう性癖の人っているのかなって」とぶっちゃけた。

大久保は「そこはいろいろしゃべって安心させてくれて結婚した？」と質問すると、仁香は「だから大久保さん、ある一定数、本当にいますよ」と歳の近い大久保にエールを送った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「なんの励ましだよ」と笑った。