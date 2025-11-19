「アウター苦手」な40・50代へ！【ZARA】サッと羽織って即シャレる♡「上品ベスト」

アウターは着ぶくれや重たさが苦手……という大人世代におすすめなのが、ベスト。【ZARA（ザラ）】には、サッと羽織るだけでオシャレ度がアップしそうなスタイリッシュなベストが豊富に展開されています。今回はそのなかから、上品見えするベストをピックアップして紹介。肌寒いときや、コーデに物足りなさを感じるときにぜひ。

すっきりデザインが大人なベスト

【ZARA】「ソフトベスト」\6,590（税込）

ボタンなどの装飾的な要素がそぎ落とされた、無機質な印象のベスト。余計なデザインがないことで、いつものコーデに重ねるだけで洗練された印象をプラスできそう。首元が詰まったクルーネックになっているので、インナーとのバランスに悩むこともないはず。シンプルなので、もっと寒くなったらコートのライナーとしても活躍しそうです。

こなれ要素が満載のロング丈ベスト

【ZARA】「サイドストライプ入りロング丈ベスト」\9,990（税込）

大きめの襟がマニッシュな雰囲気を演出しつつ、共布のベルトでウエストをマークすることで、フェミニンなシルエットが完成するベスト。さらに特徴的なのが、サイドのデザイン。パキッとした白のラインが入っていることで、個性的でどこかスポーティさも感じる、こなれ感たっぷりの仕上がりに。きれいめコーデはもちろん、あえてトラックパンツと合わせてもよさそうです。

トレンドのもけもけベストでオシャレ度アップ

【ZARA】「フェイクファーベスト」\13,590（税込）

ファーやシャギーニットなど、毛足の長い素材は今年大注目のトレンドのひとつ。袖まで覆われたファーコートはボリューム感たっぷりでハードルが高く感じることもありますが、ベストならもう少し軽やかに着こなせそう。こちらはポリエステル素材のフェイクファーで、カジュアルコーデにも合わせやすい1枚。ジャケットのような襟が立体感を生み、インナーとのバランスを取りやすくしてくれるはず。

キルティングベストはロング丈ですっきり見え

【ZARA】「フード付きロングキルティングベスト」\8,590（税込）

キルティングのアウターは防寒の定番アイテムですが、ボリューム感が気になることも。そんな人には、ベストタイプがおすすめ。腕まわりをすっきり見せてくれることに加えて、程よい厚みのキルティングならさらっと着やすそう。ロング丈なら、縦長の美ラインが作れるうえに、腰まわりの防寒もできて至れり尽くせりです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N