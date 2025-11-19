歌手のポール・マッカートニーが、英国政府のＡＩ著作権政策に抗議するため、「無音トラック」をレコーディングした。この楽曲は、今年初めにデジタル配信されたコンピレーション・アルバム『Ｉｓ Ｔｈｉｓ Ｗｈａｔ Ｗｅ Ｗａｎｔ？』のフィジカル版にボーナストラックとして収録され、１２月８日に発売される予定だ。



同アルバムには、ケイト・ブッシュ、デーモン・アルバーン、アニー・レノックスを含む１０００人以上のアーティストが参加。無人のレコーディングスタジオで収録された無音音源を通じて、人間の創造性の重要性を訴えている。トラックリストには「英国政府はＡＩ企業のために音楽の盗用を合法化してはならない」と明記されている。収益はすべて、音楽家の危機支援を行う慈善団体Ｈｅｌｐ Ｍｕｓｉｃｉａｎｓに寄付される。



アルバムのキュレーターであるエド・ニュートン＝レックスは、「政府は、国内の音楽家たちの人生の成果をＡＩ企業に無償で提供すべきではない。それは創造産業にとって甚大な損害をもたらし、海外のテック企業だけが得をする。ポール・マッカートニーや他の１０００人の声に耳を傾け、音楽の盗用を合法化しようとする圧力に抗うべきだ」と訴える。



またポールは以前、エルトン・ジョン、デュア・リパ、コールドプレイらと共に、ＡＩ学習モデルによる著作物の無断使用に反対する公開書簡に署名。政府が「使用を拒否する方式（オプトアウト）」を導入しようとしていることに対し、「若いアーティストが美しい曲を書いても、それを所有できず、誰でも簡単に盗めてしまう」とＢＢＣに語っていた。さらに、自身の代表曲『イエスタデイ』に触れ、「お金はどこかに流れている。ならば、あの曲を書いた人間に支払われるべきだ」と強調した。



