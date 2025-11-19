「TGC 2026 S/S」来年3・14開催へ 第1弾出演者に池田美優、生見愛瑠、ゆうちゃみら
東京ガールズコレクション実行委員会は2026年3月14日、東京・国立代々木競技場第一体育館にて、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下、マイナビ TGC 2026 S/S」を開催する。19日に発表され、第1弾出演者も解禁となった。
【画像】「TGC 2026 S/S」メインモデル第1弾発表
「マイナビ TGC 2026 S/S」のテーマは“OUR CANVAS”。未来を見つめながら時代に寄り添い、そして継続しながらも絶えず変化を続けることで、シェアラブルなプラットフォームへと発展してきたTGC。2025年に20周年を迎えた。
第1弾のメインモデルに嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、せいら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみの出演が決定した。
■メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、せいら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順
