クリスピー・クリーム・ドーナツに、新年を楽しく迎えてほしいという想いを込めた、年末年始限定のドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」が登場！

また、毎年人気の“豪華福袋”「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」が2026年も販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」

販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月13日（火）

※2026年1月1日(木)〜4日（日）の期間、単品販売は実施されません

販売店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗 ※催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツに、2026年の干支である“午（ウマ）”モチーフのドーナツなどが並ぶ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」が登場！

さらに新春らしい、お正月飾りをイメージした「ラッキー ストロベリーリング」、クリスマスはもちろん、年末年始を一緒に楽しむのにぴったりな「チョコレート スノーマン」も販売されます。

ほかにもパーティーシーンにぴったりな「LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）」もラインナップ。

新年の幕開けにぴったりな縁起の良い”干支ドーナツ“を家族や友人など大切な人とシェアして、笑顔あふれる”ラッキーな“時間を楽しめるドーナツを紹介していきます☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

キャラメル ホース カスタード

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

2026年の干支である“午（ウマ）”をモチーフにした“干支ドーナツ”「キャラメル ホース カスタード」

ふわふわのドーナツをウマらしい茶色のキャラメルコーティングで包み込み、凛々しい耳をコーヒー味のチョコ、タテガミはアーモンドクランチで表現されています。

ミルキーなホワイトチョコで大きな鼻を表現し、仕上げにビターチョコで目と鼻をキュートに描いたドーナツです。

ドーナツの中にはコクのある北海道産牛乳を使用したカスタードクリームが詰めてあります。

ラッキー ストロベリーリング

価格：テイクアウト 313円(税込)／イートイン 319円(税込)

新春らしい赤を基調に鮮やかなお正月飾りをイメージした「ラッキー ストロベリーリング」

ドーナツをミルキーなホワイトチョコで包み込み、その上からストロベリーピューレ入りのほんのり甘酸っぱいナパージュでコーティングしています。

ホワイトチョコでお正月らしい線を描いたら仕上げにキラキラと光るアラザンをトッピングした、お正月にぴったりの華やかなドーナツです。

チョコレート スノーマン

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

販売期間：2025年11月19日（水）〜2026年1月13日（火）

※12月23日(火)〜25日（木）、2026年1月1日(木)〜1月4日(日)の期間、単品販売を休止します

クリスマスや年末年始を一緒に楽しむ「チョコレート スノーマン」が、2025年も登場。

ストロベリーピューレ入りのナパージュでマフラーを巻いています。

なめらかなチョコクリームは、リッチな生チョコ入りです。

LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）

価格：テイクアウト 3,024円(税込)／イートイン 3,080円(税込)

新年ダズンをお友だちや家族とワイワイシェアできる「LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）」

毎年人気の“干支ドーナツ”「キャラメル ホース カスタード」とお正月飾りのような鮮やかな「ラッキー ストロベリーリング」、ウィンターシーズン限定で登場する子どもから大人まで多くの方に愛される冬の定番「チョコレート スノーマン」が入っています。

さらに人気No.1の「オリジナル・グレーズド」、子どもに人気の「チョコ スプリンクル」を詰め合わせた、新年にぴったりな華やかでお得なセットです。

LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ(6個)

価格：テイクアウト 1,641円(税込)／イートイン 1,672円(税込)

「LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ(6個)」は、新年を楽しく祝う6個ボックス。

干支のキャラメル ホース カスタード、お正月飾りをイメージしたラッキー ストロベリーリング、冬の人気者、チョコレート スノーマンが詰め合わせてあります。

ほかにも食感が楽しいチョコスプリンクル、定番のオリジナル・グレーズドも集合した、プレゼントにもおすすめのアソートです。

LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)

価格：テイクアウト 918円（(税込)／イートイン 935円(税込)

※2026年1月1日(木)〜1月4日(日)の期間、『LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)』の販売は実施されません

新年をお祝いする3個ボックス「LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)」もラインナップ。

期間限定の「キャラメル ホース カスタード」「ラッキー ストロベリーリング」「チョコレート スノーマン」を食べ比べするのにもおすすめです。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋

公式アプリ本会員様限定抽選販売：

抽選受付期間：2025年11月26日（水）12:00〜11月30日（日）23:59当選発表：2025年12月5日（金）10:00頃 ※公式アプリのプッシュ通知にてお知らせします購入期間：2025年12月5日（金）10:00〜2025年12月9日（火）23:59受取期間：2025年12月27日(土)〜2026年1月3日(土)の期間で指定 ※店舗により受け取り可能日が異なります対象メニュー：『干支ダズンセット』 価格：5,000円（税込）応募方法：購入期間になると、本会員登録が済んでいる方のアプリにのみ「応募受付はこちら」のボタンが表示され、そこから応募できます ※詳細はWEB・APPニュースにて案内されます対象者：公式アプリの本会員※本会員登録が済んでいない方は、公式アプリ内のマイページにある「本会員登録はこちら」のボタンより登録ください。マイページにあるバーコードの上に★印の表示がされていましたら、本会員登録完了です※本会員登録が済んでいる方のアプリにのみ「応募受付はこちら」のボタンが表示されます応募条件：・応募期間中に応募フォームにて応募された方・抽選に当選した場合「クイック オーダー」にて、購入期間中に購入手続きを完了できる方注意事項：・応募はひとり1回までとなります。・上記の日程・時間は変更となる場合があります・Mercedes me Haneda Airport店、マルヤマ クラス店、越谷レイクタウンアウトレット店、アミュプラザ博多店、催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店は対象外となります。・当選された方には「クイック オーダー」を通して購入手続きを完了していただきます。支払い方法はクレジットカードのみとなります。・受け取り期間中、営業時間を変更している店舗があります。詳細はWEBサイトをご確認ください。・応募フォーム内の入力必要事項に不備がある場合、応募を無効となる場合があります。・公式アプリへのログイン、ならびに登録情報の不備などによるトラブルへの責任は負いかねます。・本会員登録やログインに関するお問い合わせには時間がかかる場合があり、応募期間内に解決しない可能性もあります。・お渡しはダズン ボックス(12個)でのお渡しとなります。小分けの箱・紙袋は有料で用意されます(紙袋 5円(税抜)/3個ボックス 20円(税抜)/6個ボックス 30円(税抜))。希望の際は店頭にて購入ください。・「クイック オーダー」利用による来店ポイントの付与に、時間がかかる場合があります。・抽選結果の問い合せには対応できません。・当選権利の第三者への転売・譲渡はできません。・その他の条件については、本ニュースに別途定めがある条件を除き、モバイルオーダーサービス利用規約の定めに従うものとします。

一部店舗限定、店頭販売：

販売期間：2026年1月1日（木）〜なくなり次第終了 ※店舗により販売日が異なります対象メニュー：『干支ダズンプレミアムセット』『干支ダズンセット』『オリジナル・グレーズド®ダズンハーフセット』販売店舗：一部限定店舗注意事項：・販売店舗はWEB・APPニュースにて案内されます。・予定数量に達し次第終了となります。・販売方法は予告なく変更となる場合があります。・店舗により販売内容・期間が異なる場合があります。・店頭販売において予約や取り置きはできません。・店舗では店頭販売の際、整理券が配布されます。詳しくは各店舗スタッフの方にお尋ねください。・福袋はひとりにつき、各種1セットずつの購入が可能です。

毎年人気の“豪華福袋”が2026年も登場。

年末年始限定のダズンボックスとセットになった「干支ダズンプレミアムセット」「干支ダズンセット」と、手頃な価格で楽しめる「オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット」の3種類が一部店舗限定で店頭にて販売されます。

さらに事前に購入できる抽選受付を、公式アプリ会員限定で11月26日12時より開始。

公式アプリの本会員登録が済んでいる方限定の特典で、抽選で約3,700セットのみいち早く購入することができます。

※福袋の購入には割引サービスやAPPクーポンとの併用はできません

※ドーナツパスポートの有効期限は2026年6月30日(火)までとなります

オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット

価格：4,000円(税込)

セット内容：オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ（6個）、ニット素材 オリジナル ミニバッグ、ドーナツパスポ―ト2026 1枚

不動の人気No.1のオリジナル・グレーズドを詰め合わせた「オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット」

「オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ(6個)」や「オリジナル ミニニットバッグ」、好きなドーナツ12個と交換ができる「ドーナツパスポ―ト2026」1枚の3点がセットになった福袋です。

干支ダズンセット

価格：5,000円

セット内容：LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)、ニット素材 オリジナル ミニバッグ、ドーナツパスポ―ト2026 1枚

「LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）」「ニット素材オリジナル ミニバッグ」「ドーナツパスポート2026」の3点がセットになった「干支ダズンセット」

年末年始限定ドーナツと人気のレギュラードーナツが楽しめます。

干支ダズンプレミアムセット

価格：7,000円(税込)

セット内容：LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)、ニット素材 オリジナル ミニバッグ、オリジナル クリアボトル、ドーナツパスポ―ト2026 2枚

「LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）」と、柔らかなニット素材にクリスピー・クリーム・ドーナツのアイコンのひとつ”ホットライト”をあしらったミニサイズのバッグ「ニット素材オリジナル ミニバッグ」が付いた「干支ダズンプレミアムセット」

さらに、ミニバッグにぴったり入り、お仕事やおでかけの時にも持ち歩ける便利な「オリジナル クリアボトル」、好きなドーナツ12個と交換することができる「ドーナツパスポート2026×2枚」の豪華4点を詰め合わせたお得なセットです。

2026年の干支“午（ウマ）”をモチーフにしたドーナツなど、年末年始にぴったりなメニューが盛りだくさん。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年12月26日より販売される「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」の紹介でした☆

