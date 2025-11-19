タマと3丁目の仲間たちのかわいいアートが描かれた空間で、買い物を楽しめる！丸善丸の内本店「タマ＆フレンズ POP UP STORE」

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」のポップアップストアが開催中です☆

「タマ＆フレンズ POP UP STORE」が、2025年11月18日(火)から12月14日(日)までの期間、丸善丸の内本店2階 イベントスペースで開催されます。

会場では「タマ＆フレンズ」公式グッズのほか、サンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズ（第1弾・第2弾）が揃います。

さらに、税込2,200円以上購入した方には、サンリオキャラクターズとのコラボキーアートのポストカードがプレゼントされます。

丸善丸の内本店「タマ＆フレンズ POP UP STORE」

開催期間：2025年11月18日(火)〜12月14日(日)

開催場所：丸善 丸の内本店2階 イベントスペース（東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ）

営業時間：9:00〜21:00

タマと3丁目の仲間たちの可愛らしいアートが描かれた空間で、お買い物を楽しめます。

サンリオキャラクターズ コラボグッズが勢ぞろい

ポップアップストアでは、「タマ＆フレンズ」の公式グッズが多数登場します。

さらに、サンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズ第1弾・第2弾も揃い、まとめてチェックできる機会となります。

購入特典「コラボキーアート ポストカード」

会場にて、税込2,200円以上購入した方には、サンリオキャラクターズコラボのキーアートを使用したポストカードがプレゼントされます。

特典のポストカードは、期間によってデザインが変わります。

【特典配布期間】

2025年11月18日(火)〜11月30日(日)：第1弾キーアート2025年12月1日(月)〜12月14日(日)：第2弾キーアート

「タマ＆フレンズ」ファンもサンリオキャラクターズファンも注目のイベントです☆

丸善丸の内本店「タマ＆フレンズ POP UP STORE」の紹介でした。

(C)Sony Creative Products Inc.

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664065

