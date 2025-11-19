急性骨髄性白血病を公表した医師で、医療ジャーナリストの森田豊氏が１９日までにインスタグラムで、治療の近況を伝えた。

９月９日以来、約２か月ぶりの投稿で「第二の誕生日（セカンドバースデー）」と書き出し、「今年７月に急性骨髄性白血病と診断され、治療を続けてきました。本日、息子の一人からハプロ移植（末梢血幹細胞移植）を受けました」と報告。

「これからも合併症予防に向けて一歩一歩懸命に頑張ります。支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。医師である自分が患者として、様々な事を学び感じる時でした」とつづり、笑顔の写真をアップした。

この投稿には「お元気そうでよかったです！！」「ゴゴスマに復帰して下さることを心より期待しています」などの声が寄せられている。

森田氏はＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）出演や、テレビ朝日系ドラマ「ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜」の医療監修を務めるなど幅広く活躍。７月３１日にＳＮＳで「７月中旬から倦怠（けんたい）感、息切れ、歯肉出血を生じ、病院で精査したところ、『急性骨髄性白血病』の診断となりました」と公表した。９月の投稿では夫人が「ご心配をおかけしております。主人が一ヶ月余りの初回寛解導入療法を経て、一時退院してきました」と報告していた。