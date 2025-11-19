フォトスポットや映像体験も！スレイヤーズ原作35周年記念展

「スレイヤーズ」原作35周年を記念した作品初の大規模展覧会が、東京ソラマチ(R)に続き、マルイシティ横浜にて2026年1月2日(金)より開催！

会場ではイラスト展示、フォトスポット、映像体験に加え、横浜会場から展示する複製原画やイベントオリジナルグッズも販売されます。

さらに、豪華声優陣による音声ガイドや、「リナ」と出会えるMRグリーティングなど、特別なコンテンツも充実しています。

スレイヤーズ原作35周年記念展

会期：2026年1月2日(金)〜2026年1月25日(日) ※休館日無し

開催時間：10:30〜19:30 (※最終入場は18時30分まで)

会場：マルイシティ横浜 4階 イベントスペース

主催：株式会社スパイライズ、株式会社丸井、tvk

「スレイヤーズ」35年の歩みを彩る、ファンへの感謝を込めた特別企画。

原作のストーリーやキャラクターを追いながら、作品の世界観に浸れる空間が用意されています。

横浜会場のチケットは、2025年11月17日(月)10:00より前売り券の販売が開始されています。

ぷれみあむチケットA／B

価格：各35,000円(税込)

内容：

1月2日 午前の入場券ぷれみあむグッズ（AまたはB）リナMRグリーティング体験 1回音声ガイド 1種類しおりコンプリートセット（入場特典のしおり全種+台紙付き）

「ぷれみあむチケットA」のグッズは「複製原画」、「ぷれみあむチケットB」のグッズは「メダル12個セット」です。

前売り券はローソンチケットにて、2026年1月1日(木)23:59まで販売されます。

一般チケット／当日券

【前売り券】

販売期間：2025年11月17日(月)10:00〜2026年1月1日(木)23:59まで

価格：一般 1,800円(税込)／大学・専門・高校生 1,600円(税込)／中・小学生 700円(税込)

【当日券】

販売期間：2026年1月2日(金)〜1月25日(日)

価格：一般 2,000円(税込)／大学・専門・高校生 1,800円(税込)／中・小学生 900円(税込)

販売場所：ローソンチケット、マルイシティ横浜 4階 イベントスペース

※一部の日程は日時指定となります。

限定グッズ引換券「ごぅずおんプレート」

価格：3,300円(税込)

限定グッズ「ごぅずおんプレート」と引き換えできるチケットです。

※引換券のみでは入場できません。別途入場チケットが必要です。

選べる2種類の音声ガイド

価格：900円(税込)

当日会場で2種類のうち1種類を選択可能。手持ちのスマートフォンとイヤフォンで楽しめます。

＜音声ガイドA＞

原作者・神坂一先生、イラストレーター・あらいずみるい先生、「リナ=インバース」役の林原めぐみさんによる35周年を振り返るフリートークです。

＜音声ガイドB＞

「リナ」「ガウリイ」「ゼルガディス」「ゼロス」「アメリア」「ナーガ」の総勢6名のキャラクターが登場する、本展でしか聞けないオリジナルストーリーが楽しめます。

リナMRグリーティング

価格：500円(税込)

有料コンテンツ『MRグリーティング』は、「リナ＝インバース」が目の前にいるような体験を楽しめます。

最新のイマーシブ技術によって実現する、“ここでしか味わえない「リナ」とのひととき”です。

「スレイヤーズ原作35周年記念展」の紹介でした。

