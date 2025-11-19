タレントの渡辺満里奈が19日までに自身のインスタグラムを更新。18日に55歳の誕生日を迎え、夫でお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）との“夫婦お祝いショット”を披露した。

渡辺は「本日誕生日でした。」と書き出し「たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます 週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました。」とつづり、自身の顔写真と「55」と書かれた大きなプレートが乗ったオリジナルケーキの前で、夫の名倉から肩を組まれ笑顔で写る“夫婦お祝い2ショット”を披露した。

続けて「家族や、私に関わってくれる全ての人に感謝しかないです。55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ！みんなありがとう！！！」と、家族やファンなどに感謝を記し、2人でシャンパンを片手に笑い合う“ほっこりショット”もアップした。

この投稿には、先日約33年ぶりの再会をしたという、女優の石田ひかりから「え！そうだったの！満里奈ちゃんおめでとう」とお祝いが寄せられるなど、祝福の声が多く寄せられている。

他にもファンからは「夫婦で良い笑顔」「名倉さんと仲良く羨ましい」「55歳に見えないですね」など多くのコメントが寄せられた。