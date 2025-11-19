伊賀酒を嗜めるブースも！伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園

伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会は、東京都台東区の上野恩賜公園にて「伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園」を2025年11月22日(土)から3日間開催！

迫力ある忍者ショーや忍者体験、伊賀牛を使ったグルメなどが楽しめる入場無料のイベントです。

伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園

価格：入場無料

開催日時：2025年11月22(土)〜24日(月・祝) 10:00〜18:00 ※最終日のみ一部16:30まで

開催場所：台東区上野恩賜公園(噴水前広場)

三重県伊賀市のPRを目的に、忍者をテーマにした今年で11回目を迎えるイベント。

ステージでは「伊賀忍者特殊軍団阿修羅」による圧巻の忍者ショーや、

伊賀のご当地キャラクター「いが☆グリオ」によるショーなどが行われます。

忍者体験としては手裏剣打ち、吹き矢体験などを楽しむことができます。

会場内には多数のブースが出店し、グルメも充実。

伊賀の名産を使用した伊賀牛ハンバーグや、

伊賀牛すじ煮込み、伊賀ブランド玉子焼きのほか、「伊賀米」や「かたやき」などもPR・販売されます。

伊賀酒を嗜めるお酒のブースも出店し、『伊賀ブレンド』に認定された名産品などが揃います。

忍者ショーや体験、グルメで伊賀の魅力を満喫できる3日間です。

上野恩賜公園で開催される「伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園」の紹介でした。

