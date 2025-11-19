ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢12ºÐ¾åÉ×¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¤Ë¡Ö»à¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©¡×ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë½Ö´ÖÌÀ¤«¤¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¡£³¹¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉ×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÊý¤¬Ç¯Îð¤¬¶á¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤Ï15ºÐ¾å¤ÎÉ×¤Îµ¯¾²»þ´Ö¤¬¡ÖÄ«5»þ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÏµÕ¤ËÄ«µ¯¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¡ÖÄ«¤È¤«¡¢10»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡Ä»à¤ó¤Ç¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¶¦´¶¤òµá¤á¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìë¤È¤«¡¢¡Øº£Æü°û¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø°û¤ó¤Ç¤¯¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤¬1·ï¤â¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¹â¶¶¤â¶¦´¶¤·¡Ö»äµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â24»þÄ¶¤¨¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶áÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÏ¢Íí¤³¤Ê¤¤¤È¤¡¢ÉÝ¤¤¤·¥¹¥ê¥ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡È¤½¤ÎÆü¡É¤¬µÞ¤ËÍè¤½¤¦¤Ç¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£