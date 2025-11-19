【PS5版「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」】 11月20日 発売予定 価格： Standard Edition 8,778円 Deluxe Edition 11,528円 Ultimate Edition 15,928円 ※パッケージ版はStandard Editionのみ販売

GSC Game WorldはPS5/Xbox Series X|S/PC用サバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」において11月17日にアップデート「Expedition」を配信した。本作のPS5版は11月20日に発売を予定しており、PS5版発売直前のアップデートとなる。

今回のアップデートでは、スタミナ、AIなど複数の主要システムの調整が行われている。新しい難易度の追加などさまざまな新機能が実装される他、“A-Lifeシステム”の修正と改善、最適化やパフォーマンス改善も行われている。詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を見てほしい。

また、Steam版を30％オフで購入できるセールを12月1日まで実施している。

【『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』Patch 1.7「Expedition」 Showcase】【スクリーンショット】

