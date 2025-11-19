新型「LUUP」登場！ 今度は“シート＆カゴ付き”で座れる！ 荷物も入る！ めちゃ便利でサイコーな「電動シートボード」提供スタート！

今度は“シート＆カゴ付き”で座れる！ 荷物も入る！

2025年11月18日、マイクロモビリティのシェアサービスで市場を牽引するLuup（ループ、本社：東京都品川区）は、次なる一手として、座席とカゴを備えた特定小型原動機付自転車「電動シートボード」のシェアを神奈川県横浜市でスタートしました。

既存の「電動キックボード」や「電動アシスト自転車」ではカバーしきれなかった、より幅広いユーザー層と多様な利用シーンに対応するモデルだといいます。

Luup「新型モデル」登場！ “シート＆カゴ付き”で座れる！ 荷物も入る！

Luupは、地域交通を支えるために「街じゅうを『駅前化』するインフラをつくる」をミッションに掲げ、短距離移動の手段となるマイクロモビリティのシェアサービスを展開。

通勤・通学・買い物といった日常利用において約8割の利用者を擁しています。

しかし、地方部だけでなく都市部でも深刻化する地域交通の空白問題や公共交通機関の運転手不足といった社会課題の解決には、既存のモビリティだけでは不十分だと認識していたとのこと。

例えば、従来の電動アシスト自転車はペダル操作が必要であり、また電動キックボードは立ち乗りが必須であるため、操作に不安がある方や、荷物が多い移動シーンでは使いづらいという課題が残されていたのです。

そして今回新たに導入される電動シートボードは、まさにそのギャップを埋めて問題を解決する“第3のモビリティ”となります。

座席とカゴを標準装備することで、業務での中距離移動や、買い物の荷物を抱えた状態での移動といった日常使いのニーズに応えることが可能です。

とくにカゴの容量は最大20.2L（フック使用時）を確保しており、実用性を高めた設計が特徴。

安全対策としては、外観が自転車と誤認されるリスクを排除する「自転車誤認防止デザイン」を採用しています。

最高速度は、「車道モード」で20km／h、歩道モードで6km／h（特定標識がある歩道のみ走行可能）に設定され、また特定小型原動機付自転車に位置づけられるため、16歳以上であれば運転免許不要で乗車可能です。

このような仕様により、体格や操作に不安を持つシニア層や女性など、幅広い世代が安心して利用できるモデルに仕上がっています。

この新しい電動シートボードは、まず横浜市内（設置ポート430箇所、車両台数約100台）からサービスを開始し、来春より順次、他エリアでの提供も予定されています。

利用料金（消費税込）は、ライド基本料金50円に加え、時間料金として1分あたり15円が必要です。

今回の電動シートボードの導入で、サービスの多様性を一気に高め、都市の交通における真のラストワンマイルソリューションへと進化を遂げようとしているLuup。

都市生活者の移動の自由度と快適性を劇的に向上させる、注目の動向と言えるでしょう。