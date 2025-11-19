【BANDAI SPIRITS：2026年4月～6月再販商品 価格改定】 11月19日 発表

「HG 1/144 プロヴィデンスガンダム」

BANDAI SPIRITSは、2026年4月から6月に再販予定のプラモデル商品について、価格改定を実施することを発表した。

今回「バンダイ ホビーサイト」にて「再販商品の価格改定のお知らせ」のページが更新されており、2026年4月から6月に再販予定のプラモデル商品で価格改定を行なう商品のリストを掲載している。

なお価格改定の商品には、「HG 1/144 プロヴィデンスガンダム」「HG 1/144 ストライクノワールガンダム」「HG 1/144 スサノオ」「MG 1/100 ガンダムRX-78GP01」「MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム」「MG 1/100 ガンダムエクシア」「MG 1/100 ダブルオークアンタフルセイバー」「RG 1/144 ZGMF-X42S デスティニーガンダム」のほか、「30MM 1/144 eEXM-17 アルト[ホワイト]」「MG 1/35 イングラム1号機」なども対象となっている。

□「再販商品の価格改定のお知らせ」のページ

「HG 1/144 スサノオ」

「MG 1/100 ガンダムRX-78GP01」

「MG 1/100 ダブルオークアンタフルセイバー」

「30MM 1/144 eEXM-17 アルト[ホワイト]」

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2019