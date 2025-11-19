１９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１７．４９ポイント（０．４５％）安の２５８１２．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３２．２０ポイント（０．３５％）安の９１４２．６４ポイントと４日続落した。売買代金は１１２５億７２１０万香港ドルにやや縮小している（１８日前場は１３４４億９８５０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中国経済の鈍化懸念がくすぶっているほか、米ハイテク株安が重しとなった。１８日の米株市場では、人工知能（ＡＩ）産業の過剰投資や関連銘柄の割高感が意識される中、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が前日比１．２％安と続落。１０月上旬以来の安値を付けた。市場では、ＡＩブームを主導する半導体大手エヌビディアの業績動向に注目が集まっている。同社は１９日（日本時間２０日朝）、８〜１０月期決算を発表する予定。ＡＩ半導体の旺盛な需要は見込まれているものの、高い成長期待に応える業績内容が明らかにされるかが気がかりだ。同社の業績見通しは、ＡＩ関連銘柄全体に影響が及ぶとみられている。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強く、指数は朝方、プラス圏で推移する場面があった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が４．３％安、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）とＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）がそろって２．５％安と下げが目立った。小米に関しては、同社の７〜９月期決算が１２９％増益と堅調で、新規参入した電気自動車（ＥＶ）事業部門が四半期ベースで初めて黒字となったものの、ＥＶ事業の粗利益率が２６年に前年比で低下すると予測したことを嫌気している。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が４．０％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．７％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１．８％ずつ下落した。そのほか、クラウドやＡＩ技術の銘柄群も値を下げている。

自動車セクターもさえない。小米のほか、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．５％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）と蔚来集団（９８６６／ＨＫ）がそろって１．９％安、北京汽車（１９５８／ＨＫ）と奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）がそろって１．６％安で引けた。

半面、石油セクターはしっかり。業界大手３社の中国石油化工（３８６／ＨＫ）が３．６％高、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．４％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．０％高、原油掘削の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が１．０％高で前場取引を終えた。

産金セクターも高い。中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が３．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．０％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１．８％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇した。

本土マーケットも小幅ながら４日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０４％安の３９３８．２９ポイントで前場の取引を終了した。不動産が安い。医薬、ハイテク、自動車、消費関連、インフラ建設なども売られた。半面、エネルギーは高い。銀行・保険、軍需産業も買われた。

