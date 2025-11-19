お笑いコンビ、よゐこの濱口優（53）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。18歳差の南明奈（35）との結婚について、周囲の反応を語った。

番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。

モデルの仁香（50）は16歳下の夫との結婚について「親が大反対してましたね。（親が）『これからの日本男児を申し訳ない。そんな年上の女の人で子どももいるのに向こうの両親に顔向けできない』っていうのと、『男の人は今はいいかもしれないけど、どんどん年齢重ねたら、そういうお嫁さんには興味なくなるから、結婚することはないんじゃない？』みたいな、っていうのはずっと言われてました」と告白した。

濱口も「周りからは結構ありましたね」と切り出し「若い人と結婚してるから、『若い子が好きや』みたいなこと言われて、『年齢いったら、また若い子に走るから』とかって未来の勝手な想像をされて。『浮気するぞ若い子に』とか周りから言われたりとかはありました」と語った。

仁香は「ありますよね。周りの声って。『ちょっとしたら離婚しちゃうんじゃない？』とか、『おばさんになっちゃったら無理じゃない？』とか、周りの声が耐えられない時ありました」と共感すると、濱口も「結構多いですよね」と反応した。