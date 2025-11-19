¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÏÃÂê¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoka119¤è¤ê)

¡¡¸µNHK²­ÆìÊüÁ÷¶É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¥é¥¸¥ª²­Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(43)¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÌÀÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢·ÇºÜ¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡Åê¹Æ¤«¤é2Æü¤ÇÌó2Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×È¿±þ¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤ª¡¢¤È¤¦¤È¤¦¿åÃå¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¡£¤Í¤¨¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¡Ä¡×¡Ö¥ä¥Ð‼¡×¡Ö»þ¤ÏÍè¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª´é¤«¤é°î¤ì½Ð¤ë¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤â³§¤µ¤ó¤¬¹¥¤­¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖºÇ½é¥¢¥¤¥³¥é¤«¤È(¾Ð)¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£