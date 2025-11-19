坂本慎太郎が、ニューアルバム『ヤッホー』を2026年1月23日にzelone recordsよりリリース。さらに同作から先行シングル「あなたの場所はありますか？」が、本日11月19日に配信リリースされた。

約3年半ぶりとなる新作『ヤッホー』では、ここ数年の海外でのライブ体験を反映させつつ、ブルース、ムード歌謡、60年代ソウル、サーフインスト、ファンクなど、多彩なジャンルを取り入れたサウンドを展開。独自の視点で切り取った歌詞も聴きどころとなっており、10月の配信シングル「おじいさんへ」を含む、全10曲が収録される。

今回も前作同様、坂本慎太郎バンドのメンバーを中心にレコーディングされ、ドラムは菅沼雄太、ベース＆コーラスはAYA、そしてサックス＆フルートは西内徹が担当。ゲストプレーヤーとして角銅真実が2曲にマリンバで参加しており、レコーディング＆マスタリングエンジニアは中村宗一郎が務めている。また、アートワークは坂本自身が手掛けた。また、CDはアルバム全収録曲のインストバージョン10曲を収録したCDが付いた2枚組仕様となる。

本日先行リリースされた新曲「あなたの場所はありますか？」は、昭和ブルース歌謡テイストも感じつつダビーなサウンドと、坂本ならではの独自の視線と感覚で今を切り取り描く歌詞が印象的な楽曲に。坂本慎太郎の真骨頂を感じられる新曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）