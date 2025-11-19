タレントの千秋が１９日、声優事務所と業務提携することを発表した。

千秋は自身のインスタグラムに「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張るために、声のみ預かりという形で、株式会社アトミックモンキーさんと業務提携をすることになりました」と投稿し、声優の関智一、潘めぐみ、木村昴らが所属する事務所と業務提携することを報告した。

さらに「大好きな声優というお仕事について、知らないことばかりで、お友達の関智一さんに色々と相談していたら…こんなことになりました。凄（すご）い展開。芸歴３５年目の新人のつもりで、勉強しながら、ひとつひとつ丁寧にやっていきたいです。わたし自身も楽しみです」と経緯を説明。「色んなことに挑戦する中で、改めてしっかりやっていきたいなと思ったことが、声優というお仕事でした。新しい場所で学びながら、声優やナレーションも頑張ります。これからもよろしくお願いします」とつづった。

インスタには飛行機の機内から撮影した動画も投稿し「動画は、今月見た、アフガニスタンの空。色々な偶然が重なり、美しい景色が完成しています」と記した。

千秋は２０２４年７月に所属していた事務所を退所しており「Ｐ．Ｓ．芸能やデザインなど通常のお仕事は、変わらずフリーでやっていきます」としている。