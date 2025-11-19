テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限155.83
156.02 エンベロープ1%上限（10日間）
155.83 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.35 現値
154.48 10日移動平均
154.28 一目均衡表・転換線
153.81 21日移動平均
152.93 エンベロープ1%下限（10日間）
152.56 一目均衡表・基準線
151.79 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.78 一目均衡表・雲（上限）
149.38 一目均衡表・雲（下限）
149.37 100日移動平均
147.79 200日移動平均
ドル円はほとんどのポイントを超えての推移。ボリンジャーバンド2シグマ上限は155.83に控えており、目先のポイント。
