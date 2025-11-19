156.02　エンベロープ1%上限（10日間）
155.83　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
155.35　現値
154.48　10日移動平均
154.28　一目均衡表・転換線
153.81　21日移動平均
152.93　エンベロープ1%下限（10日間）
152.56　一目均衡表・基準線
151.79　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.78　一目均衡表・雲（上限）
149.38　一目均衡表・雲（下限）
149.37　100日移動平均
147.79　200日移動平均

ドル円はほとんどのポイントを超えての推移。ボリンジャーバンド2シグマ上限は155.83に控えており、目先のポイント。