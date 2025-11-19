吉沢亮、映画『国宝』韓国版ポスタービジュアル披露＆韓国語メッセージ きょう19日から現地で公開
俳優・吉沢亮のインスタグラムが19日に更新され、大ヒット公開中の映画『国宝』韓国版ビジュアルが公開された。
「本日から韓国にて『#国宝 』が公開されています 街なかには大きな喜久雄さんティザーポスターが掲示されているようです」と、ハングル文字で『国宝』などと描かれたビジュアルが披露された。
さらに韓国語で「ついに本日より#国宝が韓国でも公開されます!!劇場でお会いしましょう」と呼びかけた。これに対し、韓国のファンからも歓喜のコメントが寄せられている。
『国宝』は、6月6日に日本で公開され、大ヒット。11月10日時点で興行収入170億円を突破。邦画実写歴代1位『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』（2003年、173.5億円）超えが秒読みとなっている。
同作は黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と称される存在になるまでの50年を描く、壮大な一代記。
喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜が演じた。共演は、 高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎／田中泯、渡辺謙。
