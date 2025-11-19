俳優の北川景子さんが、１４日、自身のXを更新。

出演する映画について、綴りました。



北川景子さんは「映画『未来』が解禁になりました。2度目の瀬々組です」と、投稿。

原作・湊かなえさん、監督・瀬々敬久さんの映画『未来』に出演することを明かしました。



続けて「私は幼い頃から父親から虐待を受けたが故に、自分の愛し方も、大切な人の守り方もわからなくなってしまった母親の役を演じました。」と、記しました。







更に、続く投稿で「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から一年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます… そんな訳でずっと痩せてます ばけばけ終わったら色々食べよう〜」と、綴っています。







これらの投稿にファンからは「また、大変な役。素晴らしいです。」・「情報解禁うれしいです❤︎！！ 複雑な背景を持つお役を演じるのは色々とご苦労があることと思いますが、また景子ちゃんの繊細なお芝居を拝見できるのが楽しみです！！」・「ほんとにほんとにプロ意識高すぎて尊敬します」などの反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】