KADOKAWAは、同社が運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、「魔術士オーフェンはぐれ旅」のオンラインくじを12月2日17時に発売する。価格は1回770円で、販売期間は12月23日16時59分まで。

景品となるのは、草河遊也氏が手掛けたイラストを使用したキャラファイングラフやタペストリーなどのオリジナルグッズ。

さらに、期間中にリポストキャンペーンとして、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名に「C賞 ミニ色紙全11種セット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

Xフォロー＆リポストキャンペーン

【S賞：選べる！A5キャラファイングラフ（全3種）】【A賞：B2タペストリー（全4種）】【B賞：クリアポスター（全6種）】【C賞：ミニ色紙（全11種）】

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名に「C賞 ミニ色紙全11種セット」をプレゼントされる。

おまけキャンペーン

【10連セット】を購入すると、「クリアカード」が1枚もらえる。絵柄は全5種。ランダムでの配布となる。