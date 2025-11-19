おもいでばこ

株式会社バッファローは、「AmazonブラックフライデーSALE」の先行セールに先駆けて、11月19日（水）から対象製品のタイムセールを行っている。

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」も対象に含まれており、例えば2TBが15％OFFの4万4,030円となっている。

MagSafe対応の外付けSSD「SSD-PMS2.0U3BA/N」は、2TBモデルが15％OFFの2万8,280円に。またUSB Type-C/Type-A両対応のスティック型SSDも同じく15％OFFの1万2,980円で購入できる。

セール期間

先行セール：11月21日（金）0時00分～11月23日（日）23時59分

本セール ：11月24日（月）0時00分～12月1日（月）23時59分

対象製品（例）

おもいでばこ プレミアムモデル(2TB)「PD-2000-LV」

51,800円→44,030円（15%OFF）

MagSafe対応外付けSSD（2TB）「SSD-PMS2.0U3BA/N」

33,280円→28,280円（15%OFF）

Type-C・Type-A対応スティックSSD (1TB)「SSD-SD1.0U3BA/N」

15,280円→12,980円（15%OFF）

Type-C・Type-A対応スティックSSD (1TB)「SSD-SD1.0U3WA/N」

15,280円→12,980円（15%OFF）

全ポート10GbE対応スイッチングハブ「LXW-10G8/N」

47,980円→40,780円（15％OFF）