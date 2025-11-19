É¹Àî¤¤è¤·¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¥êー¥É¶Ê¡ÖBE THE LIGHT¡×MV¸ø³«¡¡¡Ö²Î¤Ç¸÷¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤òËÜÆü11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥êー¥É³Ú¶Ê¡ÖBE THE LIGHT¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡È¸½ºß¡Ê¤¤¤Þ¡ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤»ö¡É¤ÎÉý¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤¿°ÕÍßºî¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤òÈ÷¤¨¤¿³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦É¹Àî¤Î»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥êー¥É¶Ê¡ÖBE THE LIGHT¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÉ¹Àî¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Îºî²È¡¢Yuka Ikushima¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ò²»³Ú¤Ë¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¸÷¤òÊü¤Ä¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖBE THE LIGHT¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²Î¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤Ç¸÷¤ò³§¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢½é¤Î½÷À´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´¶À¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¾¦ÉÊÆâ¤Ë¤Ï¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¥Ï¥¬¥¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
