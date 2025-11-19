宮崎太陽銀行<8560.FU>は３日続伸。県内競合の宮崎銀行<8393.T>が前週末１４日、同社株を２９万７１００株（議決権ベースで５．６５％）取得したと発表した。地域金融システムの安定のため、安定株主として株式を保有するという。これを受け、宮崎太銀株は週明け１７日から上昇基調を強めており、思惑的な買いが続いているようだ。



なお、宮崎太銀はきょう１９日午前１１時３０分ごろ、宮崎銀による株式取得を巡り、一部報道で経営統合に関する記事があったことについてコメントを発表した。「経営統合等を行う事実はない」とした上で「協議・検討も行っていない」とした。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS