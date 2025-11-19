大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが18日（火）、試合の来場者に向けて豪華なプレゼント企画を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025-26シーズン、日本航空株式会社（JAL）とスカイパートナーを結んでいるSAGA久光。今回、そのJALの協力の下、試合の来場者に抽選で1名に『福岡空港↔︎羽田空港便の往復航空券』を、そして選手たちもリュックにつけている『JALとのコラボフライトタグ』を10名にプレゼントすることを発表した。

対象の試合は、11月21日（金）にSAGAアリーナにて開催されるSVリーグ女子第7節GAME1の東レアローズ滋賀戦。応募については、当日のゲームデープログラムに記載予定とされている専用の応募フォームから申込が可能だ。

なお本試合は、SAGA久光としては今シーズン初のナイターゲーム（19:05試合開始）。第2セット終了後から入場可能なレイトチケットも販売されている。仕事や部活帰りに立ち寄ってバレーボール観戦を楽しんでみてはいかがだろうか。