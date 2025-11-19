生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、舞台『リア王』共演者とのオフショットを投稿した。

【写真】『リア王』で三姉妹を演じた宮沢りえ＆安藤玉恵＆生田絵梨花が体を寄せ合う3ショット

■舞台『リア王』が大千穐楽！生田絵梨花が共演者との絆を語る

10月9日の東京・THEATER MILANO-Zaでの上演を皮切りに、11月16日大阪・SkyシアターMBSで大千穐楽を迎えた舞台『リア王』（「Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15『リア王』NINAGAWA MEMORIAL」）。同舞台は、大竹しのぶが初の男性役”リア王”に挑み、気鋭のイギリス人演出家フィリップ・ブリーンによって戯曲を一新された話題作。

生田は「舞台『リア王』大千穐楽 完走致しました！！！ご来場くださった皆さま、ありがとうございました」と報告＆感謝の気持ちを綴った。続けて、「幕が上がる前の円陣で『幸せになってくれ』としのぶさんが皆にかけた言葉に既に目頭が熱くなっておりました。先輩方から色んなアドバイスをいただいたり、悲劇に沈みがちな心を持ち上げるように笑い合ったり、かけがえのない学びの日々でした」と振り返った。さらに、「思い出を胸に、また新たな場で再会できる日を夢見て精進します！」と力強く宣言した。

そして、ブルーのドレスの宮沢りえ（リアの長女ゴネリル役）と赤いドレスの安藤玉恵（次女リーガン役）とイエローのドレスの生田の三姉妹が寄り添い合う自撮りショット（1枚目）などが公開された。そのほか、楽屋前で、大竹が生田をギュッと抱きしめて顔を寄せている2ショット（2枚目）、西尾まり＆吉田久美らとの集合写真（3枚目）、ミリタリールックでの吉田＆和田琢磨＆井上尚との4ショット（4枚目）、さらには生田の顔が見切れるほどのドアップの安藤との2ショット（5枚目）や無表情の西尾とカメラを睨みつけるような表情の安藤とウィンクしてダブルピースしているユニークな生田の様子（6枚目）など。

SNSには「黄色いドレスがよく似合ってます」「いくちゃん演じるコーディリアが美しすぎました！」「皆さん素敵です」といった様々な声が集まっている。

■写真：『リア王』で三姉妹を演じた宮沢りえ＆安藤玉恵＆生田絵梨花