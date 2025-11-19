¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥¥±¤ËÉº¤¦Áê»×Áê°¦¤Îµ¤ÇÛ¡ÖLA¤Ç10Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¡×¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö1Ç¯650Ëü¥É¥ë¡×¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÍ½ÁÛ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤«¤éº£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡£Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤¹34ºÐ¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÇÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á
2025Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï93»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.203¤ÈÂÇ·â¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.250¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¼ç¤Ëº¸Íã¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Áー¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
34ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¡Ø¸ß¤¤¤Ë´Ø¿´¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç10Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼«¿È¤¬º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾¼Ô¤ÏºÆ·ÀÌó¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¸ò¾Ä¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡×¤È¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥Áー¥à¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£1Ç¯650Ëü¥É¥ë¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼êº¢¤Ê·ÀÌó¡×¤È»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬ÊÂ¤Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£Íèµ¨¡¢ºÆ¤Ó¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¡È¥¥±¡É¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£