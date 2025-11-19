Anlyの新曲「わたしへ（feat.Rafel Plana）」が配信スタートとなった。

この曲は、毎年12月にスペイン・バルセロナで行われているMANGA BARCELONAの2024年イベント30周年記念の為に制作された楽曲で、スペインのアーティストRafel Plana（ラファエル・プラーナ）からオファーを受けたAnlyが、ラファエル・プラーナと共作した作品だ。

Rafel Plana（ラファエル・プラーナ）と初めてお会いしたのは2023年。スペイン・バルセロナのカフェでした。お互いの楽曲や活動の話をしながら意気投合し、MANGA BARCELONAの30周年記念（2024年）で制作されるアニメのイメージソングを一緒に作ろうと誘ってくれました。

メロディやトラックはRafelが作っていたので、私はアニメの内容を汲み取りながら日本語歌詞を書き下ろしました。”自分”や”居場所”を探す主人公が最後に辿り着くのは、1番近くにいる”わたし”なのではないかと思い『わたしへ』と手紙を書くような気持ちで書いた歌詞です。

物語が目に浮かぶようなRafelのサウンドに乗せた日本語が化学反応を起こして、いつもと違う雰囲気を味わえた私にとっても新鮮な楽曲です。是非お楽しみください。

Anly

この曲が生まれたきっかけは、MANGA BARCELONA（マンガ・バルセロナ）と、バルセロナのJOSO ビジュアル アート スクールとのコラボレーションでした。いくつかの短編映画のサウンドトラックを手がけたあと、「このつながりをひとつの歌にできたら」と思い、MANGA BARCELONAの30周年を祝う楽曲を作ることを提案したんです。そこから、Juan Carlos Concha（フアン・カルロス・コンチャ）さんとJosep Maria Polls（ジョセップ・マリア・ポルス）さんが率いるJOSOの学生や先生たちが、映像チームとして参加してくれました。彼らの感性とエネルギーが、この作品に命を吹き込んでくれたと思います。

そして、MANGA BARCELONAのチームが素晴らしいアイデアをくれました。「この曲を、Anlyと一緒に完成させよう」と。Anlyの歌声が加わった瞬間、曲がまるで新しい光をまとったように感じました。その出会いから生まれたのが、「Watashie（わたしへ）」です。

Rafel Plana

配信シングル「わたしへ（feat.Rafel Plana）」

11月19日（水）リリース

https://A-n-l-y.lnk.to/watashie

ジャケットデザイン：”2024 class from ESCOLA JOSO- Centre de Còmic i arts visuals”

