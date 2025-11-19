V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のヴィアティン三重が18日（火）、『2025-26 VICTORYオークション』を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本企画は、ホームゲーム（土日いずれか）で勝利した際にオークションを開催するもので、今シーズン初の試みとなる。15日（土）と16日（日）に行われたホームゲームでクボタスピアーズ大阪と対戦したV三重。GAME2では惜しくも敗戦したが、GAME1でフルセットの末に勝利しホームで1勝をあげたため、18日（火）から19日（水）の2日間にかけてオークションを開催中だ。

今回のオークションの品は、ホーム開幕戦での勝利だったこともあり、特別に全選手のサイン入りの2025-26シーズンユニフォーム（14番、Mサイズ）で日付とスコアが入ったものとなっており、スタート金額は15,000円。入札期限は19日（水）の22:00までだ。

ホームでの勝利時限定のビクトリーオークションでしか手に入れられない貴重なアイテムをぜひチェックしてみてはいかがだろうか。