【ステラデウス 錬金術の時間】 11月20日 発売予定 ※Steam版は12月4日に配信予定 価格：1,800円

ジー・モードは、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ステラデウス 錬金術の時間」をNintendo Switchで11月20日に配信する。また、Steam版は12月4日に配信を予定している。価格は1,800円。

本作はフィーチャーフォンで配信されていた「ステラデウス～漆黒の精霊～」の続編。物語は前作「～漆黒の精霊～」の後日からスタート、今作も完全オリジナルシナリオとなっている。

原作「ステラデウス」・前作「～漆黒の精霊～」とつながりを持ちながらも、独立した物語になっている。作ではコアなプレーヤーにも手応え十分な難易度で、前作からお馴染みの「試練の洞窟」を舞台に、全50ステージの新たな物語が始まる。

戦闘中の行動により、他のキャラクターのターンや行動に影響を与える「RAP システム」。キャラクターの周りに特殊な効果範囲が発生し、味方にプラス効果を与えたり、連携技を行うことのできる「EZ システム」。

原作で好評だったこれらシステムが再現され、戦略的に高度な戦闘が行なえるようになっている。

配信開始記念の10％オフセールを開催予定

【G-MODEアーカイブス+ ステラデウス 錬金術の時間 紹介動画】

11月20日より、Nintendo Switch「ステラデウス 錬金術の時間」の配信開始記念10％オフセールを開催予定している。

【セール価格】1,800円→1,620円 ※10％OFF

【セール期間】2026年1月18日23時59分まで

また、Steam版のセールも12月4日より開催を予定している。

【セール価格】1,800円→1,620円 ※10％OFF

【セール期間】2026年12月18日2時59分まで

