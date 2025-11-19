今年3月カブスとの東京シリーズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平らが大スクリーンで躍動する。MLBは日本時間19日、公式Xなどで今年3月に開幕戦として行われたカブスとの東京シリーズ2試合のドキュメンタリー作品が来年2月に劇場公開されると発表した。日本人ファンからは様々な声が上がっている。

ドジャースとカブスは今年3月18、19日に東京ドームで激突。開幕戦はドジャースの山本由伸投手、カブス・今永昇太投手が先発マウンドに上がった。山本は5回1失点で勝利投手となり、大谷も2安打と活躍。ドジャースの佐々木朗希投手が先発した第2戦は、大谷がシーズン第1号を放った。

ドジャースが連勝した東京シリーズが、ドキュメンタリー作品となる。MLB日本語サイトは、「カルチャーとグローバルスポーツが交差する瞬間を描き、野球がいかに国境を越えて人々を結びつけるかを浮き彫りにする」と説明。来年2月23、24日に劇場公開となる。

MLB公式Xが発表したのは日本の午前11時1分。昼前にもたらされた最新ニュースに、X上の日本人ファンも反応した。

「うえ！何これ？！絶対観に行く！！！」「わー、これ素敵」「観に行かなくちゃ！」といった声のほか、「これ、日本でも観られるよね？？」「日本でも劇場公開あるんかな？」「これは…日本でも見れるの？？見たいよねぇ…」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）