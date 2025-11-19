韓国総合株価指数（KOSPI指数）が19日の取引時間中に3900ポイントを下回る水準まで値を下げた。

韓国取引所によると、KOSPIはこの日午前9時27分現在前日より1．66％下落の3888．02を記録している。指数が3900を下回ったのは取引時間中基準で7日の3887．32から8営業日ぶりだ。KOSPIはこの日0．33％上昇で寄り付いたが、1分で下落に転じた。

株価下落は外国人投資家が主導している。外国人投資家はこの時間で3730億ウォンを売り越している。機関投資家は1246億ウォン、個人投資家は2521億ウォンを買い越している。

前日のニューヨーク証券市場はエヌビディアの業績発表を控え人工知能（AI）関連株バブル論が続き下落で取引を終えた。18日のS＆P500は前日比0．83％下落の6617．32で引けた。ナスダック指数は1．21％下落の2万2432．85、ダウ平均は1．07％下落の4万6091．74で取引を終えた。

KOSDAQは同時刻で前日より1．96％安の861．50を示している。KOSDAQはこの日0．32％の上昇で取引を開始したが、午前9時2分ごろから下落に転じて、一時2％以上の下げ幅を見せた。KOSDAQも機関投資家が138億ウォン、個人投資家が564億ウォンを買い越しているが、外国人投資家が677億ウォンを売り越している。