プレイを妨げない業界最軽量クラスの軽さ！テクタイト「Shot Navi VELLIX」

テクタイト株式会社が、ゴルフ用距離計測器「Shot Navi（ショットナビ）」シリーズの新製品として、AMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載した腕時計型GPSゴルフナビ「Shot Navi VELLIX」（ショットナビ ベリックス）を発売します。

太陽の下でも鮮明に見えるディスプレイと、プレイを妨げない業界最軽量クラスの軽さが最大の魅力です。

テクタイト「Shot Navi VELLIX」

発売時期：2025年11月下旬

価格：V14 44,000円（税込） / V12 39,600円（税込）

「Shot Navi VELLIX」は、シリーズ累計販売台数160万台を突破した「Shot Navi」が送る、視認性と装着感にこだわり抜いた最新モデルです。

明るく高精細なAMOLEDディスプレイの採用により、日差しの強い日中や薄暮の時間帯でも、コース情報をくっきりと鮮やかに表示します。また、設計から製造まで日本国内で行う「MADE IN JAPAN」製品であり、公益社団法人日本プロゴルフ協会（PGA）の推薦品としても認定されています。

業界最軽量クラスの装着感と2サイズ展開

サイズ：V14（1.43インチ） / V12（1.2インチ）

重量：V14（28g） / V12（24g）

本製品の大きな特徴は、ゴルファーの手首のサイズや好みに合わせて選べる2サイズ展開です。大き画面で見やすい「V14」と、よりコンパクトな「V12」がラインナップされています。

特筆すべきはその軽さです。V14で28g、V12で24gという業界最軽量クラスの設計を実現しており、スイング時の違和感を極限まで減らしています。長時間のラウンドでも手首への負担が少なく、プレーに集中できる快適な着用感を提供します。

どの角度から見ても美しいAMOLEDディスプレイが、距離や傾斜情報を瞬時に伝えます。

特許機能「フェアウェイナビ」で戦略的に攻める

Shot Navi独自の特許機能「フェアウェイナビ」も搭載されています。

これは、ドッグレッグや障害物でグリーンが直接狙えない場面でも、「現在地からフェアウェイセンター」までの距離と、そこから「グリーンセンター」までの距離を算出し、3点間の距離として表示する機能です。これにより、見えないハザードを回避しつつ、現実的に狙えるルートをナビゲーションしてくれます。

さらに、グリーンの起伏や形状を色別で表示する「Dynamic Green Eye」や、スマホの通知を受け取れる機能など、スコアアップと利便性を両立する機能が満載です。

「見える」ことでゴルフを進化させる、テクタイト「Shot Navi VELLIX」の紹介でした。

