日本サッカー協会は19日、長崎で11月29日に開催される、サッカー女子日本代表とカナダ代表の国際親善試合に出場する“なでしこジャパン”のメンバー26人を発表した。

10月の欧州遠征では、イタリア代表に1−1の引き分け、ノルウェー代表とは0−2と敗戦。マンチェスター・シティの長谷川唯（28）、山下杏也加（30）や、熊谷紗希（35、ロンドン・シティ・ライオネス）ら海外組が多く招集されたが2戦勝利なしで終えた。

今回対戦するカナダは東京オリンピック™金メダルの強豪。欧州遠征に続き熊谷、長谷川、田中美南（31、ユタ・ロイヤルズ/アメリカ）ら経験豊富なベテラン勢が招集され、年内最後の代表戦に挑む。国内組は6人、WEリーグ首位を走るINAC神戸から大熊茜（21）、得点ランクトップの吉田莉胡（23）ら3人が選出された。

会見でニルス・ニールセン監督（54）は「最近なかなか結果を得られてないですが、高いパフォーマンスをみせたい。今までとは違うフォーメーションを入れて、新しい事をして、相手を驚かせたい」と前回の反省を踏まえ、カナダ戦への意気込みを語った。

長崎の“ピーススタジアム”で日本代表戦が行われるのは男女通じて初めてのこと。日本サッカー協会・女子委員長の佐々木則夫（67）は「素晴らしい相手が来日してくれる。堂々と戦っていいゲームにしていただきたい」と代表メンバーへエールを送った。

『MS＆ADカップ2025 なでしこジャパンvsカナダ』

11月29日 場所：長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）

なでしこジャパン メンバー【一覧】

■GK

山下杏也加（30、マンチェスター・シティ/イングランド）

平尾知佳（28、グラナダCF/スペイン）

大熊茜（21、INAC神戸レオネッサ）

■DF

熊谷紗希（35、ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド）

守屋都弥（29、エンジェル・シティ/アメリカ）

北川ひかる（28、エバートン/イングランド）

遠藤優（28、 ウェストハム・ユナイテッド/イングランド）

南萌華（26、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド）

高橋はな（25、三菱重工浦和レッズレディース）

石川璃音（22、エヴァートン/イングランド）

白垣うの（20、セレッソ大阪ヤンマーレディース）

古賀塔子（19、トッテナム・ホットスパー/イングランド）

■MF

成宮唯（30、 INAC神戸レオネッサ）

長谷川唯（28、マンチェスター・シティ/イングランド）

三浦成美（28、ワシントン・スピリット/アメリカ）

長野風花（26、リバプールFC/イングランド）

中嶋淑乃（26、サンフレッチェ広島レジ−ナ）

宮澤ひなた（25、マンチェスター・U/イングランド）

吉田莉胡（23、INAC神戸レオネッサ）

藤野あおば（21、マンチェスター・シティ/イングランド）

浜野まいか（21、チェルシー/イングランド）

松窪真心（21、ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ）

谷川萌々子（20、バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）

■FW

田中美南（31、ユタ・ロイヤルズ/アメリカ）

清家貴子（29、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド）

植木理子（26、ウェストハム/イングランド）